Politsei otsib Elvas oma kodust lahkunud 13-aastast Anna-Liisat

Politseile laekus teade, et eile õhtupoolikul jooksis Elvas Nooruse tänaval oma kodust ära 13-aastane tüdruk. Lähedaste sõnul võttis tüdruk kodust lahkudes kaasa oma mobiiltelefoni ning oli veel vahetult enne keskööd sotsiaalmeedias aktiivne, kuid tänasest hommikust on tüdruku telefoni välja lülitatud ning puudub võimalus temaga kontakti saada.

Anna-Liisa on varasemaltki sarnaselt kodust ära jooksnud ning siis on ta tabatud Tartus erinevates kaubanduskeskustes aega veetmast või linnatänavail uitamast. Kuivõrd tüdruk on aga rändaja loomuga, ei saa välistada ei ta võib olla liikunud ka teistesse maakondadesse.