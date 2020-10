Lätist ja Leedust tulejad pääsevad eneseeraldamisest

Välisminister Urmas Reinsalu ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus langetas põhimõttelise otsuse loobuda Lätist ja Leedust tulevatelt inimestelt eneseisolatsiooni nõudest juhul, kui nad on 48 tundi enne Eestisse tulemist teinud koroonaviiruse testi ning testi tulemus on negatiivne.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lisas, et nii Läti kui ka Leedu peaksid reedel tegema otsuse, mis paigutab Eesti rohelisse tsooni. Seega on Kiige sõnul järgmisest nädalast kolme Balti riigi vahel tagatud võrdlemisi vaba liikumine.

Kiige sõnul on Eestis nakatumise trend stabiliseerunud ning kerges languses, see annab ministri sõnul tunnistust sellest, et olukord on kontrolli all.