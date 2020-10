Galerii ⟩ Valga keskväljakul avas uksed pitsapaviljon

Uut toidukohta veavad ema-tütar Kätlin ja Annet Kaganovitš, keda aitasid ettevõtmise teoks tegemisel sõbrad ja tuttavad. Esimest korda tehti uksed lahti nädal tagasi Liivimaa Mihklilaadal. Nüüdsest algas regulaarne tegevus, kiosk hakkab avatud olema reedeti ja laupäeviti. Idee koht avada kasvas Anneti sõnul välja sellest, kui nad nende Valga vallas Taheva piirkonnas asuvas Puusepa talus hakkasid Pompei pitsat valmistama. «Kõik sõbrad hea meelega sõid ja olid vaimustuses. Aga me maal elame, suvel võib-olla oleks see veel teema... Siis Kätlin hakkas mõtlema, et tuleb Valka tekitada,» lausus Annet.

Konkreetselt pitsade pakkumine aga sai alguse isiklikust huvist. Koka rollis on toidukohas mõlemad naised, neil on läbitud ka vastavad koolitused. Pitsad valmivad kohapeal ahjus, mis praegu töötab gaasi peal. Tulevikulootus on hoonesse paigaldada kiviahi. «See on õudselt kehaline tegevus. Oled ahju juures, pead jälgima, see on üks suur tants. See on huvitav, mitmekesine,» kirjeldas Kätlin.