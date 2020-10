Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi 36 inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 17 inimesel. Ida-Virumaale lisandus viis ja Tartumaale viis. Pärnumaale ja Saaremaale lisandus üks nakatunu. Seitsmel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest ühel juhul saadi nakkus pereliikmete kaudu, ühel juhul töökohas, ühel juhul kooli ning kahel juhul tuttavate kaudu. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 19 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 35 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud kümme Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 938 inimest, kellest on haigestunud 160.

Tallinna lisandus 14 uut nakatunut. Harjumaa uute juhtumite puhul on viiel juhul tegemist nakatumistega töökontakti kaudu. Neljal juhul on haigus sisse toodud Inglismaalt, Prantsusmaalt, Afganistanist ja Indiast. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, esimese töökoha koldega on seotud 39, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Tänahommikuse seisuga lisandus uus kooli kolle kuue inimesega ning veel üks töökoha kolle kuue nakatunuga. Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1 272 inimest, kellest 234 on haigestunud.

Tartumaale lisandunud kolme juhtumi puhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega, kahe juhtumi nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 563 inimest, kellest 56 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökohakolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 18 inimesega.

Pärnumaale ja Saaremaale lisandunud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 62 inimest, kellest 17 on haigestunud.

Laupäevahommikuse seisuga viibib haiglas 30 koroonapatsienti, kellest juhitaval hingamisel on kaks. Koju saadeti neli inimest, kaks viidi üle aga üle mitte COVID-19 osakonda ning üks inimene viidi Ida-Viru keskhaiglast teise haiglasse. Uusi haigusjuhtumeid avati kaks, surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Eestis on kokku tehtud üle 241 000 esmase testi, millest 4052 ehk 1,67 protsenti on olnud koroona suhtes positiivsed. Testide täpsemat statistikat saab vaadata leheküljelt www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Kehtestatud piirangud on terviseameti kinnitusel seni toiminud ja viiruse levik on stabiilne. Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas. Ühise pingutusega saame tõkestada viiruse levikut ja jätkata oma tavapärase eluga.

"Koolivaheaeg võib saada viiruse leviku kriitiliseks murdepunktiks. Hoolivalt käitudes saame kõik nakatumist vältida," teatas terviseamet. "Puhka koolivaheajal Eestis. Vaba aja veetmise võimaluste kohta saad info näiteks oma lähimast noortekeskusest. Kohalikud noorsootööasutused pakuvad tavapäraselt vaheajal palju huvitavaid tegevusi ja on arvesse võtnud ka selle, et tuleb tagada osalejate turvalisus. Palju üritusi ja tegevusi toimub värskes õhus."