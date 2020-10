Terviseamet jälgib jätkuvalt töökoha koroonakollet Võrus

Tallinna lisandus kaks uut nakatunut. Harjumaa uute juhtumite puhul on ühel juhul tegemist nakatumisega läbi perekontakti. Ühel juhul toodi haigus sisse Šotimaalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel.

Jõgevamaale lisandunud juhtumi puhul on tegemist nakatumisega töökontakti kaudu. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 607 inimest, kellest 60 on haigestunud. Jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.