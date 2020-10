Valminud on Valga valla arengukava 2021- 2035 eelnõu

Valga valla uue arengukava koostamise aluseks on haldusreformi järgselt kokkulepitud visioon ja strateegilised eesmärgid.

Arengukava prioriteedid on jätkusuutlik vallaruumi kasutamine, elukeskkonna kõrge miljööväärtus ja elanike keskkonnateadlik käitumine; kvaliteetsed, kättesaadavad ja taskukohased avalikud teenused; avatud majandus, tasuvad töökohad ja atraktiivne ettevõtluskliima; tugev kogukondlik identiteet, väärtustatud pärandkultuur ja traditsioonid; tulemuslik ja demokraatlik valla juhtimine.

Valga valla visioon 2035 kohaselt on omavalitsus Lõuna-Eesti turismivärav, põiming atraktiivsest elukeskkonnast ja looduslähedasest eluviisist, nutikast Eesti-Läti piiriala koostööst, ettevõtlikkusest, hoolivusest ja eripalgeliste kultuuride sidususest – paik positiivseks eneseteostuseks elukaare igas punktis.

Arendustegevuste puhul on olulised valdkondlik pädevus, avatus võimu teostamisel ja suhtluses vallakodanike ning huvigruppidega ning uenduslikkus ehk uute ideede ja lahenduste soosimine.

Vallavanem Ester Karuse kutsub vallavalitsuse nimel kõiki vallaelanikke, ettevõtjaid ja allasutuste juhte olema aktiivsed ning tegema ettepanekuid, et arengukava oleks rohkem kooskõlas soovitud eesmärkidega. „Lähtume arengukava prioriteetidest, milleks on väärt elukeskkond ja kogukondlike väärtuste hoidmine, kättesaadavad avalikud teenused ning ettevõtluse areng. Oodatud on ka ettepanekud valla juhtimise osas.“