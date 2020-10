Valga vallavalitsuse read täienesid ökonomistiga

Lill on omandanud Eesti Põllumajandusülikoolis (nüüdne Eesti Maaülikool) bakalaureuse kraadi ettevõtluse ja ökonoomika erialal ning on 16 aastat töötanud avalikes huvides tegutsevates organisatsioonides. Muu hulgas on Lill olnud kümme aastat Valga haigla analüütik ning hiljem aktsiaseltsis Valga Vesi eelarvestaja-juhiabi.