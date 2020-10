Politsei otsib Tartumaal oma kodust lahkunud 15-aastast Anderot

Politseile laekus teade, et laupäeva õhtust saadik ei ole Rannu alevikku oma koju naasnud 15-aastane Andero, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja teisipäeval. Viimati nähti poissi esmaspäeva hommikul Tartus bussijaama lähistel. Poisil ei ole kaasas ei telefoni ega raha ning on teadmata kelle juures ta öömajal viibib.

Politsei ning lähedased on suhelnud nii poisi koolikaaslaste kui ka sõprade, kuid keegi neist ei tea, kus Andero võiks aega veeta või kelle selts viibida. Andero on varasemaltki sarnaselt kodust ära jooksnud, ent on siis mõne päeva möödudes kas ise koju naasnud või politsei poolt koju tagasi viidud. Seni kogutud infole tuginedes on alust arvata, et poiss võib aega veeta kas Tartu linnas või kuskil selle lähiümbruses, ent välistatud ei ole teisedki piirkonnad.