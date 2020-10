Lähipäevil jäävad õhusooja maksimumid 11 ja 13 kraadi vahele

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma, Kirde-Eestis võimalik ka lörtsi. Pärast südaööd jõuab saartele uus sajuala vihmana, mis laieneb kiiresti ida suunas ja kohati on sadu tugev. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5-11, Kirde-Eestis öö hakul 2-4 kraadi. Päeval on pilves ilm ja sajab vihma. Õhtupoolikul Edela-Eestist alates sadu lakkab ja taevas selgineb. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 15, pärastlõunal pöördub saartelt alates edelasse ja tugevneb puhanguti 18 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 15 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, pärastlõunal saju tõenäosus väheneb. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/s, pärastlõunal pöördub läände ja loodesse ja veidi nõrgeneb. Sooja on 7-11 kraadi.