Võrumaale lisandus üks koroonaviirusse nakatumine

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 27 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 13 ja Tartumaale, Pärnumaale ning Võrumaale üks. Ühel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Üldjuhul on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 36,72.

Võrumaale lisandunud nakatunu haigestus perekontakti kaudu. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 474 inimest, kellest 57 on haigestunud. Osakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.