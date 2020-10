Valgamaale lisandus kaks koroonaviirusse nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 49 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 11 ja Pärnumaale kolm, Jõgevamaale, Raplamaale ja Valgamaale kaks, Saaremaale ja Tartumaale üks. Viiel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 36,72. Tallinnas on kolded kahes koolis, täna hommikul lisandus peokolle, kus on seitse inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ning Sillamäe kooli koldega 36 haigusjuhtu. Jõgevamaale lisandunud nakatunud haigestusid perekontakti ning Tartumaa nakatunu töökontakti kaudu. Üks Valgamaa nakatunu sai viiruse pereliikmelt ning üks Valgamaale lisandunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 406 inimest, kellest 56 on haigestunud. Jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Haiglaravi vajab 32 patsienti

22. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 32 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti üks inimene. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 71 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 525 COVID-19 haigusjuhtumit 511 inimesega.

22. oktoobri seisuga on tervenenud 3 366 inimest. Neist 2 497 (74,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 869 puhul (25,8%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 248 000 esmase testi, nendest 4 247 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Ärme kaota valvsust

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on Eesti inimesed ja tervishoiu sektor teinud viirusega võitlemisel head tööd, kuid samal ajal on viiruse levik mujal riikides sellest hoolimata hoogustumas.

„Peame siinkohal vaatama pikemat perspektiivi ja globaalset vaadet. Kuna viiruse levik on Euroopas hoogustumas, ei saa ka meie valvsust kaotada,“ tõdes peadirektor, kelle sõnul tasub reisida vaid vältimatu vajaduse korral. Iga sissetoodud haigusjuht suudab Eesti pinnal endaga kaasa tuua mitu haigestumist, seega tasub kõigil reisilt naasnutel oma tervist tähelepanelikult jälgida. Lisaks peaksid Lanno sõnul tähelepanelikud olema ka need, kes koolivaheaja veetsid Eestis reisides. „Koroonaviiruse võib saada ka kodumaal ringi liikudes,“ märkis ta.

Välismaalt sissetoodud koroonanakkuse juhtude arv on möödunud nädalaga natuke vähenenud - ülemöödunud nädalal 44 haigusjuhtu, kuid nüüd oli neid 40. Peamiselt tulid haigestunud Venemaalt ja Ukrainast, neile järgnesid Suurbritannia, Austria, Poola ja teised Euroopa riigid.