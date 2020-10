Kagu-Eestist sedapuhku uusi nakatunuid ei avastatud

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 32 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 12 ja Saaremaale üks. Kaheksal positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 37,02.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 372 inimest, kellest 57 on haigestunud. Jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Haiglaravi vajab 30 patsienti

23. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 30 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti üks. Koju saadeti kolm inimest ning üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaks. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund.

Surmastatistikasse lisandusid 59-aastane mees ja 82-aastane naine, kes surid 17. ja 18. oktoobril oma kodudes ning kellel surmajärgselt tuvastati SARS-CoV-2. Kokku on Eestis surnud 73 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

23. oktoobri seisuga on tervenenud 3 418 inimest. Neist 2 541 inimese (74,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 877 inimese puhul (25,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 249 000 esmase testi, nendest 4 300 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Ärme kaota valvsust

Kuigi viiruse levik püsib stabiilsena, kutsub Terviseamet üles mitte kaotama valvsust, sest oht ei ole möödas. Eesti inimesed ja tervishoiusektor on teinud viirusega võitlemisel head tööd, kuid samal ajal on viiruse levik mujal riikides jätkuvalt hoogustumas.

Endiselt kehtib soovitus reisida vaid vältimatu vajaduse korral. Kõigil reisilt naasnutel tuleb oma tervist tähelepanelikult jälgida. Iga inimese isiklik vastutus on jääda haigena koju ja nakkust mitte levitada.

Oktoobri alguses Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes veidi kasvas. Olukorda hindab kriitiliseks 58% inimestest. 73% inimestest tunneb muret, et keegi võib eneselegi teadmata teda koroonaviirusega nakatada, 83% on valmis erinevates kohtades ja olukordades maski kandma, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtud Turu-uuringute AS küsitlusest.