Keskhariduse digiõpikud on esmaspäevast tasuta kättesaadavad

„Mul on hea meel, et lisaks põhikooliastmele on nüüd tasuta digiõpikud kättesaadavad ka keskharidusastme jaoks. Digitaalsed õppematerjalid mitmekesistavad oluliselt koolide võimalusi õppetöö läbiviimisel,“ sõnas Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson. „Eriti oluline on tasuta ligipääs digiõpikutele praeguses olukorras, kus oludest tingituna tuleb olla valmis pakkuma kvaliteetset haridust ka distantsõppe tingimustes,“ lisas ta.