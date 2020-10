Põlvamaale lisandus üks koroonajuhtum

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 32 inimesel. Ida-Virumaale lisandus seitse ning Tartumaale, Jõgevamaale, Lääne-Virumaale, Pärnumaale, Põlvamaale ja Raplamaale üks uus juhtum. Seitsmel positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 38,07.

Jõgevamaa uue nakkusjuhu puhul on tegemist nakatumisega töökohal, Põlvamaa nakatunu sai viiruse pereliikmelt. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 400 inimese, kellest 57 on haigestunud. Jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Haiglaravil viibib 29 COVID-19 patsienti

24. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 29 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju saadeti neli inimest ning üks inimene viidi Ida-Viru keskhaiglast üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati neli. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 534 COVID-19 haigusjuhtumit 520 inimesega.

24. oktoobri seisuga on tervenenud 3 441 inimest. Neist 2 541 inimese (73,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 900 inimese puhul (26,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 251 000 esmase testi, nendest 4 351 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Ärme kaota valvsust

Endiselt kehtib soovitus reisida vaid vältimatu vajaduse korral. Kõigil reisilt naasnutel tuleb oma tervist tähelepanelikult jälgida. Iga inimese isiklik vastutus on jääda haigena koju ja nakkust mitte levitada.

Oktoobri alguses Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes veidi kasvas. Olukorda hindab kriitiliseks 58% Eesti inimestest. 73% inimestest tunneb muret, et keegi võib eneselegi teadmata teda koroonaviirusega nakatada, 83% Eesti inimestest on valmis erinevates kohtades ja olukordades maski kandma, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtud Turu-uuringute AS küsitlusest.