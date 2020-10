Võrumaale lisandus üks koroonajuhtum

Üks uus Jõgevamaa haigusjuht on seotud nakatumisega pereringis, teise Jõgevamaa juhtumi asjaolud on selgitamisel. Tartumaa haigestumise puhul sai inimene viiruse samuti pereliikmelt. Võrumaa uue nakkusjuhu asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 400 inimese, kellest 57 on haigestunud. Jälgimisel on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.