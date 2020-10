Ametid kutsuvad haigusnähtudega töötajaid tööle mitte lubama

Kuivõrd töökohal nakatumine on Ida-Virumaal peamine viiruse leviku tee, kutsuvad ametid kõiki tööandjaid üles sellele ohule tähelepanu pöörama, et viiruse leviku peatamisele kaasa aidata. "Täname kõiki tööandjaid, kes juba kevadel kriisiolukorrale väga kiiresti reageerisid ja töökorralduses vajalikud muudatused tegid," märgivad ametid.

„Kõige raskem on tööandjale see, kui töötaja tuleb haigena tööle ning hiljem osutub selle töötaja Covid-19 viiruse test positiivseks. Ka Ida päästekeskuses on nii juhtunud. Tööandja peab töö ümber korraldama, lähikontaktsed eneseisolatsiooni saatma, aga samas peab teenuse osutamist jätkama. Kogu selline töö ümber korraldamine on oluliselt keerulisem kui see, et julgustada töötajat haigena tööle mitte tulema,“ ütles Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann.