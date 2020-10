Päästjad kustutasid Otepää vallas rehvipõlengu

Päästjad käisid 25. oktoobril kella 15.40 ajal Otepää vallas Restu külas kustutamas põlevat vanarehvidest ja muust prügist koosnevat hunnikut. Hunniku omanik väitis, et ei tea, kuidas see põlema läks.

«Eeskätt on see maaomaniku mure, et jäätmed saaksid nõuetekohaselt utiliseeritud, need ei saastaks elukeskkonda ning ei tekiks tulekahju, mis ümbrust ohustab,» sõnas Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.