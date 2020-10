Lähipäevil ulatuvad õhusooja maksimumid 13 kraadini

Kolmapäeva öösel on valdavalt pilves ilm ja vihmasadu laieneb üle maa. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 4-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Hommikupoolikul Lääne-Eestist alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 10-13 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Saartel sajab mitmel pool, mandril kohati vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 9-12 kraadi.