Maitsete nädal toob Lõuna-Eestisse uudsed toiduelamused

Ligi 60 toidukohta on pannud kokku erimenüüd, milles on vähemalt ühe komponendina kasutatud eestimaist metsasaadust ning mis koosneb suuresti kohalikust toorainest. Nii leiab menüüdest näiteks põdrasammalt, kastaneid, tammetõrusid, ulukiliha, kuusevõrseid, angervaksa ja palju muud metsikut. Erimenüü hind on vahemikus 15-19 eurot.

"Inimesele ei ole tähtsamat asja kui toit tema enda kodu ümbrusest. Tootjana üritan ma pakkuda seda toitu, mida olen ise kasvatanud, ja ka tarbijana hindan puhast ja eestimaist toorainet. Maitsete nädal “Metsast taldrikule” on põnev seetõttu, et menüüdes on kasutatud ka sellist toorainet, mida tavaliselt valikust ei leia ja mida on keeruline hankida nagu näiteks kivipuravikud või kuuseriisikad,” ütles Lõuna-Eesti maitsete nädalal osalev Kivitalu peremees Jüri Makarov.