Vana-Võromaa suitsusaunu saab nüüd broneerida veebi kaudu

Võrumaa Arenduskeskuse turismikoordinaator Kadri Mopple rõõmustab uue veebilahenduse üle: «Mul on äärmiselt hea meel, et meie piirkonna suitsusauna omanikud on avatud uutele innovatiivsetele võimalustele. Praeguses muutunud turismimaailmas on üha olulisem kontaktivaba ja kiire suhtlemine. Piiratud reisivõimalused on süvendanud huvi “tagasi juurte juurde“ elamuste, privaatsuse ja uute teadmiste kogemise vastu - just seda kõike võimaldab meie kultuuripärandi, suitusaunade ja suitsusaunakombestiku, online broneerimise keskkond, kus isegi ajal on aega - aigu om.»