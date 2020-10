Eesti võtab kasutusele uue kujundusega passid

Reisidokumentidesse kantavad andmed jäävad samaks, ent uueneb passide kujundus ja turvaelemendid. Passide esimesi näidiseid tutvustatakse novembri lõpus.

Siseminister Mart Helme sõnul seob passide uus kujundus omavahel kokku meile võrdselt olulise Eesti ajaloo, tänapäeva ja tuleviku. "Passi kaanel on Eesti riikluse põhialusetest lähtuvalt riigivapp kolme lõviga ja passi lehtede kujundus on tänapäevane ja tulevikku vaatav. Pass on ühelt poolt oluline sümbol oma kodanikele ja teiselt poolt jutustab Eesti lugu maailmas. Uues kujunduses on need kaks eesmärki kenasti tasakaalustatult ühendatud," ütles Mart Helme.

Eesti on maailmas tuntud oma uuendusmeelsuse ja unikaalsete lahenduste poolest – näiteks meil on e-residentsus, start-up viisa ja diginomaadi viisa. "Seda kuvandit toetab ka uute reisidokumentide tänapäevane ja Eesti inimestele omane kujundus – dokumentide kujunduses on kasutatud Eesti looduse elemente, mis on nutikalt ühildatud riigi sümboolika ja turvaelementidega," lisas siseminister.

"Nagu ka kasutusel olevate passide puhul, on uute passide juures oluline turvalisus. Uuenduslikult oleme põiminud turvaelemendid passi kujunduse osaks. Osa turvaelementidest on silmaga nähtavad, osa sõrmedega kombatavad ning osa kontrollitavad üksnes erivalguses või luubiga," ütles PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau. Lisaks muutus ka materjal, millele passi kasutaja andmed kantakse. "Vahetasime turvapaberist isikuandmete lehe polükarbonaadi vastu, mis on kasutusel ka ID-kaartidel. See võimaldas kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente," lisas ta.

Uued passid valmivad koostöös ettevõttega HID CID LIMITEDiga ning protsessi on olnud kaasatud siseministeerium, riigikantselei, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus. Protsessi juhib dokumentide väljaandjana politsei- ja piirivalveamet. Passileping on sõlmitud kaheksaks aastaks ning selle perioodi jooksul tellib politsei- ja piirivalveamet lepingupartnerilt hinnanguliselt üle 800 000 dokumendi.