Otepää gümnaasium läks koroonajuhtumi tõttu distantsõppele

Alates kolmapäevast on suletud ka Otepää lasteaia Pähklikese maja. Põhjuseks nakatunu lähikontaktne lasteaias. «Tegemist on ettevaatusabinõuga,» teatas lasteaed kodulehel. Lasteaed on suletud 10. novembrini.

Seoses koroonajuhtumiga lükkuvad edasi ka mõned üritused vallas. «Kahjuks peame laste ja peredega sündmused Otepää piirkonnas kindluse mõttes natukene edasi lükkama,» teatati Facebooki-lehel Otepää Kultuuriruum.

Nii lükkuvad edasi Otepää kultuurimajas 1. novembril toimuma pidanud valla sünnikirjade jagamine kui ka 6. novembril Nõuni kultuurimajas toimuma pidanud valla isadepäeva kontsert ja aasta isa tunnustamine.