Üritusele kogunes üle 40 inimese, kelle seas ettevõtjad ja valla esindajad ning minister Jaak Aab. Piimatootja Tõntsu Agro üks juhtidest Lauri Kõressaar uuris ministrilt, mida on järeldatud Kagu-Eestis peetud ametnike välitöödest. «Sealt läks liikvele palju mõtteid. Meil on kokkupanemisel praegu Kagu-Eesti tegevuskava. Aasta lõpuks peaks see koos olema. Mõtted, mis välja käidi, on seal lisades olemas, nende hulgast saame valida,» vastas Aab.

Kirjamees Vello Jaska aga tõdes, et Eestisse on tekkinud suurel hulgal päikeseparke ja soovis teada, kuhu on teel riigi energiamajandus. «Kõik küsivad minu käest ka, mis hetkel paneme kinni elektrijaamad, millal põlevkiviõli tööstus kinni läheb. Ütlen päris ausalt, et keegi ei tea. Ühest küljest on see sotsiaalmajanduslik probleem. Töökohad Ida-Virumaal satuksid löögi alla, teiselt poolt ka elektrivarustuskindlus. Siiani pole selge, mis kataks augu, kui on tipptunnil vaja elektrit toota. Kogu Euroopa Liidus ei ole vastust,» tõdes Aab.