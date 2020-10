Aga pärime siis: kuidas läheb? «Kõige lihtsam on öelda: töiselt. Olen päris mitmel rindel. Iga päev on midagi teha,» vastab tuntud klaveri- ja lauluõpetaja, kontsertmeister ja mitme ansambli juures tegutsev maestro.

Ja nii ongi: ta on õpetaja Elva ja Valga muusikakoolis, Pukas on tal juhendada nais- ja meesansambel ning Elva lähedal Aakre rahvamajas, kus juttu ajame, on tal segakoor U-Tuur. Lisaks legendaarne Fix ja bänd Melody, kus ta on klahvpillimängija ja vokalist.