Lähipäevil on oodata vihmahooge

Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, laialdaselt on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 2-8 kraadi, pikemate selgimiste korral langeb 0 kraadini. Laupäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Hommikupoolikul püsib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, pärastlõunal pöördub Lääne-Eestist alates lõunakaarde 3-8, saartel puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 7-11 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 3-8, saartel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist kuue kraadini, rannikul kuni üheksa kraadini. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 3-9, Lääne-Eestis tugevneb 5-11, rannikualadel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 5-10 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm. Vastu hommikut jõuab Lääne-Eesti saartele vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4-10, rannikul puhanguti 14, Lääne-Eestis 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 2-6, rannikul kohati kuni 9 kraadi. Esmaspäeva päeval on Ida-Eestis vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Lääne-Eestis on pilvisem ja kohati sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi.