Käsipallikoondis alustab EM-pääsme püüdmist

"Tunnistan, et nii keerulist ajajärku oma pika karjääri jooksul ei mäleta," tunnistas Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson. "Seda nii koondise koostamise kui ka kodumängu korralduse osas. Väga paljud mängijad on sunnitud eemale jääma erinevate COVID-19 põhjustatud kitsenduste tõttu, osad ka vigastuste või koduliiga mängudega seoses."

"Lisaks eelmainitutele jäävad eemale ka Rootsis pallivad Hendrik Varul – kelle õlg pole veel sada protsenti terve – ning Robin Oberg. Aga midagi pole teha, maailm on pea peale keeratud ja peame iga olukorraga kohanema. Tänasel koondise koosseisul on minu täielik usaldus ja kui juba platsile astume, siis tahame võita," sõnas peatreener Sivertsson.

"Meil on kogenud pallureid, nagu Martin Johannson või Kristo Voika ning ka potentsiaalsed debütandid Mathias Rebane ja Vahur Oolup on varasemalt koondiselaagrites osalenud. Selge, et tagaliinis saavad Andris Celminš ja Karl Toom tavalisest suurema vastutuse, aga mõlemad on sel hooajal väga heas hoos," selgitas 55-aastane rootslane.