Ööpäevaga lisandus 61 koroonapositiivset

Tartumaale lisandunud juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 348 inimest, kellest 52 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.