Video ja fotod ⟩ Näitus Valga keskväljakul hävines noorte käte läbi

Näitus «Plats! Väärikas kahanemine. Kaheksa linna» pidi avatuks jääma kaheks nädalaks. Selle tarbeks paigaldati Valga keskväljakul asuva hoone seinale keskväljakuid tutvustavad infotahvlid. Pühapäeva õhtul aga lõhkus näituse noortekamp. Lõhutud näitusest sotsiaalmeediasse video postitanud valgalane Heiki Veider kirjeldas, et sattus pahateole peale veidi pärast kella 20. Tema kirjelduse järgi olid lõhkujateks teismelised eestlastest tüdrukud. «Nad olid plakatid sõna otseses mõttes pudiks murdnud. See ikka võttis aega. Mingi osa oli pillutud mulle aeda. Ilmselt on veel kuuri katusel ka tükke.»