Priimetsa kooli tarbeks tehti korda koolimaja aadressil Vabaduse 13. See ühendati kõrvalasuva hoonega ning ehitati veel kolmas, päris uus hooneosa. Vana koolihoone sai nii kokku juurde 1000 ruutmeetrit pinda.

Valga vallavanem Ester Karuse lausus, et kooli 325 õpilast ja 38 õpetajat alustasid õppetööga majas tegelikult juba 28. septembril. «Küllap on see tore koolihoone teile juba omaseks saanud.»