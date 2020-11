Rekord ⟩ Tõrva kalamees püüdis 13-kilose haugi

«Kogemata tuli jah,» oli Malleus alguses tagasihoidlik, kuid lisas, et selline haug on tegelikult haruldane. «Ilmselt on tegemist Väikese Emajõe rekordkalaga. Mina pole vähemalt kuulnud, et keegi oleks siit nii suurt haugi saanud. Olen kuulnud, et on püütud 12,4-kilogrammine kala, aga minu oma on suurem.»

Mallesuse sõnul vedas ta 28. oktoobril mootorpaadi järel suurt, 30 sentimeetri pikkust haugimaimu kujulist lanti, millele hiigelkala otsa tuli. «Lant on haugi kujuga, sest haug sööb hea meelega ka oma maimu,» tõdes Malleus ja lisas, et röövkala on ettearvamatu. «Sügisel, kui vesi läheb külmemaks, võtab ta ka suurt lanti. Kusjuures sellist lanti võtab ka sellest vaid kõigest 5 sentimeetrit pikem haug.»

«Kala tuli väsitada, anda vahepeal rullist järele ja lasta tal ujuda, aga hoida samas pinge all,» kirjeldas püüki Malleus, kelle sõnul jättis ta pärast hiigelhaugi landi otsa saamist paadimootori seisma ja hakkas nii-öelda kalaga tegelema. «Vesi on praegu külm ja suured kalad väsivad küllaltki kähku ära – üldiselt juba kümne minutiga.»

Malleus oli paadis sõbraga ja nad ei saanud tema sõnul alguses kohe ei arugi, et tegu on hiigelkalaga. «Kerisin saaki mõne meetri lähemale ja siis, kui kala ujuma hakkas, sain aru, et on päris suur. Ei uskunud muidugi, et nii suur, arvasin, et võib-olla kümne kilo kanti. Saime lõpuks kahva abil paati.»