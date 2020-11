Tõrva kalamees püüdis 13-kilose haugi

«Kogemata tuli jah,» oli Malleus alguses tagasihoidlik, kuid lisas, et selline haug on tegelikult haruldane. «Ilmselt on tegemist Väikese Emajõe rekordkalaga. Mina pole vähemalt kuulnud, et keegi oleks siit nii suurt haugi saanud. Olen kuulnud, et on püütud 12,4-kilogrammine kala, aga minu oma on suurem.»