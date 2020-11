Ööpäevaga lisandus 241 koroonapositiivset

Valgamaale lisandunud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Rahvastikuregistri järgi Võrumaale laekunud juhtumid on üle antud Põhja regionaalosakonnale, sest inimesed elavad Harjumaal, teatas terviseamet.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 511 inimest, kellest 97 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 27 inimesega hooldekodu kolle.