«Kaimo puhul ei ole oluline, kui kiire tal endal parasjagu on, vaid ta leiab alati kõigi teiste jaoks aega. Ta on mõistev ning ta on alati nõus kuulama ja murede korral lahendamiseks erinevaid võimalusi pakkuma,» on isa iseloomustanud poeg Tõnu Vahtra. «Ta on selline inimene, kes ei oota, et teda kuhugi kutsutakse, pigem on ta alati ise esimesena teisi kutsumas.»