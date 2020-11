Ööpäevaga tuli juurde 229 koroonaviirusega nakatunut

Põlvamaale lisandunud juhtumi asjaolud on veel täpsustamisel, teatas terviseamet. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 800 inimest, kellest 134 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 32 inimesega hooldekodu kolle.