Lisandus pea paarsada koroonapositiivset

Võrumaal on nüüd registreeritud 174 koroonaviirusega nakatumist, Valgamaal 27 ja Põlvamaal 25.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 129,0 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 6,5%.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 33 inimesega Kanepi Kodu kodu kolle. Ka Võrumaale lisandunud juhtum on seotud hooldekodu koldega.