Majandusõpe tõi koolile tunnustuse

1993. aastast majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi jagava Värska gümnaasiumi direktor Liina Palu on tiitli üle mõistagi väga uhke. «See on suur tunnustus mitte ainult meie koolile, vaid ka kogukonnale ja headele koostööpartneritele,» rõhutas Palu. Direktori sõnul on majandusalaseid aineid iga kooliastme õppekavas. «Lisaks tegutsevad meil õpilas- ja minifirmad.» Samuti aitab kool Setomaa Liidul korraldada kultuurikeskuses Värska õpilasfirmade laata. «Selle projektijuht on meie kooli lapsevanem ja endine õpetaja,» täpsustas Palu.