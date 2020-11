VIDEOLUGU ⟩ Punane täpp annab museaalile elulootuse

«Meil on sadu tonne ja miljoneid eurosid väärt vara,» tõdes muuseumi juhataja Kadri Valner.

Muinsuskaitseameti korraldusel peavad Eesti muuseumid koostama museaalide evakueerimise ohuplaani. Valneri sõnul tähendab see, et välja tuleb valida kõige väärtuslikumad eksponaadid ja fondimaterjal, mis – kui peaks juhtuma õnnetus – esmajärjekorras päästmisele kuuluvad.

«Meie muuseum on selle ära teinud ja töötajad teavad, mida esimesena päästa. Aga kui tõesti midagi juhtub, on meie abimees päästeametnik,» rääkis Valner.

Päästjatele ringkäik

Et ka päästjad teaksid, millised on Eesti küllap raskeimate eksponaatidega muuseumi väärtuslikumad varad ja kuidas neid häda korral hävingu eest kaitsta, tegid kõik Põlva päästjad ringi peale kokku kümnes hoones asuvale kompleksile.

«Kõik Põlva vahetused käisid meie juures ja vaatasid üle kõik meie hooned, kus on elektrikapid ja kõige tähtsamad asjad. Nad õppisid selgeks, et kui midagi juhtub, siis kuidas nemad peavad toimetama ja reageerima,» rääkis Valner. «Minu arvates on see eriline ja tohutult hea koostöö, nagu välja minnes vihmavarju kaasavõtmine.»

«Praegu vaadates on kõik korras ja kõik olulisemad asjad märgistatud,» hindas muuseumis kaaslastega tuuri teinud Põlva päästekomando teise vahetuse meeskonnavanem Tõnu Põldveer. «Evakueerime rohkem inimesi, mitte tehnikat, aga kindlasti oli see rikastav kogemus.»

Punane täpp autol

Et õnnetuse korral päästjad esmajärjekorras päästmist ootavaid sõidukeid märkaks, on masinatel punased helkurtäpid, mis nii pimedas kui suitsu täis ruumis peavad silma hakkama. «Eesti esimene teehöövel Bitvargen, mis on ehitatud 1920. aastate lõpus ja on ainueksemplar,» tõi Kadri Valner näiteks ühe punase täpi saanud masina. «Nende väljavedamine on loomulikult raske, aga siis peabki päästeametnik otsustama vastavalt kriisisituatsioonile, kas see viiakse välja, kaetakse tuletõkke riidega või toimetab muud moodi.»

«Küllaltki keeruline olukord, sest, nagu kuulsime, autodel akusid peal ei ole,» sõnas Põldveer. Kuna masinaid seetõttu kiiresti käivitada ei saa ja mehi päästjatel napilt, tuleb loota, et midagi ei juhtuks.

Tuleõnnetuse korral sõidukite garaažist väljatoomist on 25 aastat päästjana töötanud Põldveere sõnul ette tulnud. «Näiteks kui elumaja kõrval garaaž põleb. Kui saab ikka päästa, oleme oma tehnikaga sõiduki eemale tõmmanud.»

Et päästjate tööd õnnetuse korral lihtsustada, on maanteemuuseumis kõige suuremad ja ka väärtuslikumad masinad Valneri sõnul ustele lähemal. «Ise oleme püüdnud teha kõik, et midagi ei juhtuks, aga kui juhtub, oleks päästjail neid asju lihtsam välja viia.»