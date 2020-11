Külmvagunite remondidepoo kunagine kontorihoone aadressil Võru 5c on aastaid tühjana seisnud ning aeg-ajalt on päästjad saanud sinna väljakutseid seoses põlengutega. Valga vallavalitsus omandas hoone aasta alguses tasuta ASilt Valga Depoo, et see viimaks lammutada.