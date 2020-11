Politsei read täienesid hurmuriga

Piirivalvur Ago sõnul sai talle koerabeebile otsa vaadates kohe selgeks, et uue paarilise nimeks saab Üks. «Kutsikal on üks kõrv kikkis, teine lontis,» tõdes Ago, kelle sõnul peab koeral olema terav ja tugev nimi. Piirivalvur rääkis, et nende esimene ühine nädal möödus peaasjalikult mängides ja üksteist tundma õppides. Ago kodus on veel kaks koera, neist üks endine teenistuskoer.