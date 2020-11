Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud

Piirang kehtib väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala ehk ei kehti teatri- või kinosaalis istudes. Samuti ei kehti piirang kohapealsetele töötajatele. Ka on ette nähtud erand peredele, mis tähendab, et ühte perekonda kuuluvad inimesed saavad koos liikuda sõltumata pere suurusest.

Teenuseosutaja peab tagama, et klientidel oleks võimalik tingimusi täita ja hoolitsema selle eest, et inimeste rühmad saaksid väljaspool istekohtadega ala olla hajutatult. Toitlustusettevõtted, kes pakuvad kohapeal söömise võimalust, peavad tagama, et klientidel oleks võimalik kahe meetri vahemaa hoidmise tingimusi täita, näiteks paigutades selleks lauad piisavasse kaugusesse.