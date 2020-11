Valga- ja Võrumaal tuvastati uued viirusekandjad

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 210,69 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,5 protsenti.

Võrumaa nakatunu sai viiruse tööalase kontakti kaudu. Üks Valgamaa inimene sai nakkuse samuti tööalase kontakti kaudu ja teise juhtumi asjaolud on väljaselgitamisel.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 404 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 7848. Võrumaal on koroonaviirusega nakatumine tuvastatud 180, Valgamaal 40 ja Põlvamaal 33 inimesel.