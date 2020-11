Kolmapäeval tuleb kuni 11 kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Saartele jõuab tihe vihmasadu, mis laieneb üle maa. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17, rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 5-10, öö hakul Ida-Eestis 1-3 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s ja laine kõrgus on 1-1,5 meetrit. Pärast keskööd hakkab vihma sadama ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 2-5 kraadi.