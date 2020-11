Galerii ⟩ Võru maakond jagas ettevõtjatele tunnustusi

Võru maakonna aasta ettevõtja on Eesti üks suuremaid kuurortravi arendajaid Vello Saar. Setomaa valla ettevõtja on eelkõige tuntud Värska Kuurortravikeskuse juhina, mis ühendab endas ettevõtteid Värska Veekeskus AS ning Värska Sanatoorium AS.