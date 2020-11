ILMAOLUD ⟩ Kõrvalteedel võib olla murdunud puid

Elektrilevi koos partneritega teeb kõik võimaliku, et rikete korral vool võimalikult kiirelt majapidamistesse tagasi tuua. «Brigaadid toimetavad kõikjal Eestis ning hetkel saab öelda, et seis on kontrolli all. Kriitilist seisu pole õnneks üheski maakonnas,» hindas olukorda Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.