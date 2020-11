Laaneots unistab üleilmsest seto laste koolist

«Mitte et see nüüd üleliia originaalne idee oleks, aga nüüd on hea võimalus võtta ette uus ülemaailmne projekt – ülemaailmne seto laste kool,» tõdes ta sotsiaalmeedias. «Oleme siin Tallinnas seto laste kooli aastaid teinud, asi see maailm nüüd ette võtta pole. Setod Soomes ja Saares, andke teada ja hakkame aga pihta. Ega head kriisi/koroonaaega saa raisku lasta!»