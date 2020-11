Võrus varastati taas autolt katalüsaator

Vargus pandi toime Koreli tänava kortermaja ees seisnud sõiduautolt Opel. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel, teatas PPA Lõuna prefektuuri pressiesindaja.

Koreli tänavale pargitult sõiduautot rüüstati viimati samal viisil alles ööl vastu 17. novembrit, kui katalüsaator varastati ära seal seisnud Volkswagenilt. Politsei andmeil on sel kuul Võru-, Põlva- ja Tartumaal toime pandud kümmekond sarnast vargust.

«Peaasjalikult on kurjategijate huviorbiiti sattunud magalarajoonides korrusmajade juures seisvad sõiduautod, mida just öisel ajal on rüüstatud,» ütles PPA Kagu jaoskonna juhtivuurija Margus Puhm eile Lõuna-Eesti Postimehele.