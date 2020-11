COVID ⟩ Viirus tegi Lõuna-Eestis spurdi

Põlvamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse töökohalt, ülejäänud nakatunute asjaolud on terviseametis selgitamisel. Valgamaale lisandunud üks juhtum on sisse toodud välismaalt, ülejäänud on teadmata nakkusallikaga. Võrumaale lisandunud nakatunu sai viiruse sõpruskonnast.

Ameti Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 3200 inimese, kellest 317 on haigestunud. Jälgimisel on seitse aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 11 inimest, hobikoldes on 16 inimest, õppeasutuse koldes seitse inimest, teises õppeasutuse koldes on viis inimest ja kolmandas õppeasutuse koldes on samuti viis inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 inimest.