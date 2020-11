Tõrva kooli üheksandikud lähevad distantsõppele

Ühtlasi märgitakse kooli kodulehel, et viimastel päevadel on palju küsitud, miks vaikitakse maha koroonaviirusse nakatunute nimed. «Inimese terviseinfo on kaitstud andmekaitseseadusega ja kool ei tohi seda avaldada. Kui inimene ise enda kohta sellest räägib, siis see on tema isiklik otsus ja pole keelatud. Meie saame avaldada ainult seda infot, mida saame terviseametilt,» seisab teates.