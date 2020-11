COVID ⟩ Lõuna-Eestisse lisandus 7 nakatunut

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4000 inimese, kellest 379 on haigestunud – haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on seitse aktiivset kollet, kolletest suurim on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 12 inimest, hobikoldes on 19 inimest, esimeses õppeasutuse koldes üheksa inimest, teises õppeasutuse koldes on kuus inimest ja kolmandas õppeasutuse koldes on üheksa inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 nakatunut.