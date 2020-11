Valga kool saatis klassi ettevaatusabinõuna distantsõppele

Valga Priimetsa kool andis nädalavahetusel teada, et ettevaatusabinõuna on saadetud 8.a klass distantsõppele. Ülejäänud klassid jätkavad õppetööd tavapärasel viisil ning distantsõppel viibivad õpilased naasevad kooli, kui terviseamet on selleks loa andnud, kirjutab Valga vallavalitsus Facebookis.